مدون أمريكى يطالب الشرطة باعتقال المتظاهرين.. فيديو وصور

مازالت الولايات المتحدة الامريكية، تشهد حالة من الفوضى والذعر بسبب المظاهرات التي اندلعت منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وفي مقطع فيديو جديد للاحتجاجات التي تشهدها شوارع الولايات المتحدة الامريكية، ظهر من خلاله اشتباكات جديدة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بعد محاولات اعتداء من المتظاهرين على سيارات الشرطة التي تتجول في الشوارع لفرض السيطرة.

Look at these absolute morons jumping on a police car, assaulting cops, and then crying like babies when they get tackled and cuffed. They really think they have the actual right to do whatever they want with no consequence. Insane. Arrest them all.



pic.twitter.com/mElH0IzIOv