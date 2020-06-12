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مدون أمريكى يطالب الشرطة باعتقال المتظاهرين.. فيديو وصور

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:25 م
مدون أمريكى يطالب الشرطة باعتقال المتظاهرين.. فيديو وصور اشتباكات الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين
كتب آسر أحمد

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مازالت الولايات المتحدة الامريكية، تشهد حالة من الفوضى والذعر بسبب المظاهرات التي اندلعت منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وفي مقطع فيديو جديد للاحتجاجات التي تشهدها شوارع الولايات المتحدة الامريكية، ظهر من خلاله اشتباكات جديدة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بعد محاولات اعتداء من المتظاهرين على سيارات الشرطة التي تتجول في الشوارع لفرض السيطرة.

وسرعان ما انطلق عدد من المتظاهرين ليتعدوا على سيارات الشرطة التي تتجول في الشوارع، ومن ثم حدث اشتباكات بين الطرفين، اعتقلت فيها الشرطة عدد من المتظاهرين الذين اعتدوا على السيارات بالعصا.

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وحرص أحد المدونين الامريكان على التعليق على تلك الاشتباكات قائلاً "بجب على رجال الشرطة اعتقال هؤلاء المتظاهرين الذين يعتدون بالضرب على الضباط، ويهشمون السيارات، ومن ثم يستغيثون من بطش الشرطة في تعاملاتهم"

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