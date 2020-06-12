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محمد بن زايد: محطات براكة للطاقة النووية من أهم انجازاتنا الاستراتيجية

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:51 ص
محمد بن زايد: محطات براكة للطاقة النووية من أهم انجازاتنا الاستراتيجية الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته
كتب محمد سعودي

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تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، موقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد أهم انجازاتنا الاستراتيجية للمستقبل

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس :"اطلعت على سير العمل في محطات براكة للطاقة النووية .. فخور بمواصلة أبنائنا العمل والتميز في أحد أهم انجازاتنا الاستراتيجية للمستقبل.. مستمرون في دعم المشاريع الحيوية بما يحقق الريادة والاستدامة لمسيرة الإمارات التنموية بهمة كوادرها الوطنية وعزيمتهم".

وأضاف في تغريدة أخرى :"جمعنا مع كوريا الجنوبية شراكة استراتيجية وصداقة وثيقة، أثمرت العديد من المشاريع الحيوية لمصلحة بلدينا وشعبينا، ويعد مشروع براكة للطاقة النووية السلمية أهمها وأبرزها.. ومتفائلون بهذا التعاون بمايخدم مصالحنا المشتركة ويعزز التقدم والتنمية والازدهار في كلا البلدين".

وأبدى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عن فخره بالإنجازات الكبیرة التي تحققت في المشروع، وثمن الالتزام الذي تحلت به الكفاءات الإماراتیة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمیة لضمان أعلى معاییر السلامة في أولى محطات الطاقة النوویة السلمیة في العالم العربي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (1)
الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (1)

 

الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (2)
الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (2)

 

الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (3)
الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (3)

 

الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (4)
الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده مشروع محطات براكة للطاقة النووية (4)

 


محمد بن زايد

محطات براكة للطاقة النووية

الطاقة النووية

الامارات

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