محافظ مطروح: ضبط صاحب سيارة قام بحركات استعراضية وعرض حياة المواطنين للخطر

مطروح حسن مشالى

أوقف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أحد المواطنين على كورنيش المدينة خلال موكب عرس واستقلاله لسيارة مع القيام بحركات استعراضية دون التحكم فى عجلة القيادة وعدم المبالاة مما يعرض حياة المواطنين المحيطين للخطر.

وتابع المحافظ، أنه تم إيقاف صاحب السيارة والقبض عليه وحجزه بقسم الشرطة مع استكمال التحقيقات لعرضه على النيابة، مضيفا أن ذلك جاء حرصا على سلامة وأرواح المواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع المطروحى.

وناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جميع المواطنين خاصة قائدى السيارات بضرورة الالتزام بآداب وسلوكيات القيادة حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.