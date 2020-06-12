محافظ مطروح: تسوية وإزالة الأتربة فى الجزيرة الوسطى بمدخل حى الشروق

مطروح حسن مشالى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية اليوم الجمعة، منطقة حى الشروق بالكيلو 7، موجهاً بتسوية الجزيرة الوسطى بمدخل الحى، وتنظيف جوانب الطريق وإزالة الأتربة والرتش مع أعمال التجميل، كذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إعادة الشىء لأصله بالشارع الرئيسى لمدخل الحى حتى مرحلة ما قبل الطبقة السطحية للرصف وتركيب الوصلات المنزلية.

وأشاد محافظ مطروح بأعمال توسعة ميدان الحى، مع تكثيف أعمال النظافة والتشجير بالمدخل، كما عرض وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح خلال الجولة مقترح عمل ازدواج لمدخل الحى من الناحية الغربية بجوار السكة الحديد.