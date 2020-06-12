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محافظ مطروح: إنشاء مدرسة فنية تخصص مصائد وصناعات بحرية ومبنى للطلاب المغتربين

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:05 م
محافظ مطروح: إنشاء مدرسة فنية تخصص مصائد وصناعات بحرية ومبنى للطلاب المغتربين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح حسن مشالى

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بسرعة نهو جميع الدراسات الخاصة بإنشاء مدرسة فنية تخصص (مصائد وصناعات بحرية) لأعمال الخدمات البحرية، والتى تستهدف خدمة ميناء جرجوب بمدينة النجيلة، والتى بدأ العمل بها تقريبا منذ عام مضى، وكذا استكمال التنسيق مع الوزارة على إنشاء المدرسة.

 

كما وافق محافظ مطروح على استمرار العمل بمدرسة العمدة عبد الرحمن عطية الابتدائية بالمثانى القائمة واستقطاع المساحة المناسبة من الأرض لإنشاء المدرسة، موجها بسرعة نهو عمل التصميم المبانى والورش المطلوبة وأخذ الجلسات وتجهيز مستندات الطرح، والعرض لتوفير التمويل اللازم.

 

صرح بذلك المهندس حسن سلامة ياسين مدير عام الهيئة العامه للابنيه التعليمية وأنه ستضمن الدراسة إنشاء مبنى ملحق بالمدرسة لإقامة الطلبه المغتربين وكذا الأطقم التعليمية، موضحا أن المدرسة سيصمم بها مجموعه ملاعب لدعم التربيه الرياضيه والترفيهه للطلبه وانها تاتى لخدمة ميناء جرجوب الجديد بمدينة النجيلة غرب المحافظة بما لا يتعارض مع مساحة المدرسة القائمة لمواكبة التنمية الشاملة بمطروح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى وتماشيا مع الزيارة الأخيرة لمستشار رئيس الجمهورية للمنطقة الغربية.

 

وأكد محافظ مطروح، تقديم الدعم وتذليل كافة العقبات وتسهيل الاجراءات فى المشروعات القومية التى تمس وتهم المواطن.


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