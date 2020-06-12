اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مول الباتروس.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:03 م
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مول الباتروس.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى تطوير مول الباتروس، رافقه خلالها القائمين على أعمال التطوير .

ووجه محافظ  بورسعيد خلال جولته، بسرعة الانتهاء من تطوير مول الباتروس ورفع كفاءته، مشددًا على أن يكون التطوير بشكل جمالة يليق بالموقع الذى يتواجد به شارع عاطف السادات، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التى تمثل جذب سياحى بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير التى تحدث بعدد من المنشآت والمناطق الحيوية  تأتى فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الأماكن التى تعتبر واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام أبناء المحافظة وزائريها خاصة مع الاهتمام الحالى برفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية والطرق.

كان أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن عن الانتهاء من رفع جميع المخلفات الموجودة بنطاق شارع البترول وتسوية الأرض، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شارع البترول بحى الضواحى ليكون امتدادًا لمحور 30 يونيه، ولكى يتناسب مع مشروع إنشاء ميناء بورسعيد البرى و تطوير المنطقة المحيطة به .

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم إعادة رفع كفاءة شارع البترول من خلال تسوية ورصف الأرض والتخلص من كافة المخلفات الموجودة بالشارع، مع التأكيد على رئيس حى الضواحى بمتابعة الأعمال الجارية بالشارع ومنع عودة أى مخلفات أو إشغالات بالشارع مرة أخرى، حفاظًا على الشكل الحضارى بالمنطقة، والذى ستمثل واجهة لمحافظة بورسعيد أمام زوراها بعد الانتهاء من إنشاء ميناء بورسعيد البري، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالعديد من المشروعات الخدمية التى تساهم فى تحقيق سبل الراحة للمواطنين خاصة فى المناطق والأحياء الأكثر كثافة سكانية.

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اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

اخبار بورسعيد

كورونا

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