محافظ بورسعيد يتفقد تطوير شارع عاطف السادات ويناشد بالحفاظ على الشكل الحضارى

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بشارع عاطف السادات بحى الشرق، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال التطوير التى شهدها الشارع رافقه خلالها العميد نعمان على، رئيس حى الشرق.

وأوضح محافظ بورسعيد، فى بيان له، أن شارع عاطف السادات، شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، شملت إعادة رصف الشارع و زراعة الأشجار وعلى جانبيه ورفع كافة المخلفات والاشغالات الموجودة بالشارع، ووضع عدد من البرجولات بما يتناسب مع أهمية موقع شارع عاطف السادات والذى يعتبر من الشوارع الحيوية والسياحية بمحافظة بورسعيد .

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التى تقوم بها المحافظة والبعد عن السلوكيات المرفوضة، وعدم وضع أى اشغالات أو مخالفات تشوه المظهر الحالى للشارع، ومنع الكتابة على الجدران والحفاظ على البرجولات، مؤكدًا أن لابد من وعى المواطن بجهود الأجهزة التنفيذية والتى تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين وتوفير سبل الراحة للمواطن.