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محافظ بني سويف: توريد 217 ألف و867 طن قمح قبل إنتهاء الموسم

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:04 م
محافظ بني سويف: توريد 217 ألف و867 طن قمح قبل إنتهاء الموسم قمح - أرشيفية
بني سويف - أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام أعمال توريد وإستلام القمح للموسم الحالي، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

وأوضح محافظ بني سويف فى بيان اليوم الجمعة، أن الصوامع والشون تسلمت امس الخميس 498 طن قمح،ليصل إجمالي الكميات الواردة إليها، منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم  إلى 217 ألف و867 طن قمح ،بنسبة 108.9% من المستهدف توريده هذا الموسم. 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية

 يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،منذ إنطلاقه في 15 أبريل 2020 ليختتم في 15 يوليو 2020. 

 

 
 

 
 
 

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