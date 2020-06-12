اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: إيقاف ترميمات عقار بدون ترخيص والتحقيق مع المهندس المسئول

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:52 م
محافظ بنى سويف: إيقاف ترميمات عقار بدون ترخيص والتحقيق مع المهندس المسئول الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أمر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بإيقاف أعمال ترميمات بأحد العقارات بالمدينة، والتى تتم بدون ترخيص وبالمخالفة لقرارات المحافظ الأخيرة التى تأتى فى ضوء تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء لمنع استغلال الانشغال بمجابهة فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندس المسؤول بكل حزم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية والجانبية بجانب تكثيف أعمال و حملات النظافة و متابعة ذلك على مدار اليوم وبشكل مستمر ،مؤكدا أنه لن يسمح بأى تقصير فى هذا الجانب بالمدن والقرى.

كما أمر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بغلق كافيه فى شارع عبد السلام عارف والتحفظ على محتوياته لمخالفته قرارات رئاسه مجلس الوزراء التى تأتى ضمن خطة الحكومة لمجابهة عدوى فيروس كورونا، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الجمعة بمدينه بنى سويف، يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة،و على يوسف نائب رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، والتى شملت عدد من الشوارع والميادين.

 

وأشار بيان إلى أن محافظ بنى سويف وجه بغلق كشك لبيع المشروبات بالمخالفة، مطالبا بضرورة الالتزام بقرارات الدولة التى تهدف الى منع انتشار الوباء والعبور من الأزمة والعبور من الأزمة لبر الأمان قائلا: (الأزمة صعبة ولازم نقف جنب بعض ونتحمل لغاية ما تعدى الأزمة باذن الله).

 

 

 

 


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