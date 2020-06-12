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محافظ الوادى الجديد: خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص
محافظ الوادى الجديد: خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن وضع خطة زمنية للانتهاء من ملف تقنين واضعي اليد وعرض تقرير إفادة أسبوعيا، وسرعة الانتهاء من حصر موقف تراخيص المباني في مدة أقصاه 15 يوم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والسماح للحالات الملتزمة بالاشتراطات البنائية بالاستمرار في إنهاء أعمالها .

وقال الزملوط أنه كلف أيضا سرعة الإنتهاء من عرض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرات النخيل والحرير، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة في التنفيذ، وذلك بفسخ التعاقد وسحب الأرض في مدة اقصاه أول يوليو القادم.

وأضاف المحافظ أنه وجه كذلك بضرورة متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الجاري تنفيذها، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقف العمل بها بالقري وسرعة تذليل العقبات التي تحول دون إنهائها، وذلك بجانب المتابعة المستمرة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

 

 

 


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