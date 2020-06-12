محافظ المنوفية: توريد 134 ألف و648 طن قمح للشون والصوامع

وأوضح المحافظ أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 405 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم تنفيذ 285 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 11 فدان و 11 قيراط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1015 متر مربع تقريباً و 33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و18 سهم وذلك خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الخميس .

وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة أثناء إستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ، أشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 134 الف و 648 طن قمح وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، موضحا أن ما تم توريده أمس الخميس 212 طن قمح تقريباً .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.