اليوم السابع
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محافظ المنوفية: توريد 134 ألف و648 طن قمح للشون والصوامع

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:03 ص
محافظ المنوفية: توريد 134 ألف و648 طن قمح للشون والصوامع توريد قمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالات فورية لعدد 29 قرار تعدى على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة قويسنا علي مساحة 1200 متر مربع طريق طنطا –شبين الكوم وقويسنا ، وكذا إزالة فورية بناحية الماي علي مساحة 72 متر مربع وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الرقعة الزراعية.
 
وأكد محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة بالتنسيق معالجاتها الأمنية والمعنية، من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين .

وأوضح المحافظ أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 405 حالة  تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم  تنفيذ 285  حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 11 فدان و 11 قيراط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1015 متر مربع تقريباً و 33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و18 سهم وذلك خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الخميس .

وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة أثناء إستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ، أشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 134 الف و 648 طن قمح  وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، موضحا أن ما تم توريده أمس الخميس 212  طن قمح تقريباً .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

 

 


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