محافظ الغربية : انتهاء تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان الثانوية العامة

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار عمليات تركيب بوابات التعقيم من قبل الانتاج الحربي منذ ليلة امس ، مشيرا الي تجهيز 16 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس شرق طنطا ، و 17 بوابة تعقيم مزدوجة لمدارس غرب طنطا، و 7 بوابات تعقيم مزدوجة لمدارس قطور.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، استلام كافة المواد المطهرة التى تستخدم فى بوابات التعقيم، موجها الشكر لمحافظ الغربية د. طارق رحمي لتذليله كافة الصعاب التى تواجه الأطقم الفنية لتركيب البوبات التى تعمل ليل نهار، من أجل تنفيذ خطة تركيب البوابات، والانتهاء منها قبل بدء امتحان الثانوية العامة.

وكانت محافظة الغربية أنهت كافة استعداداها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها 21 يونيو المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك توفير بوابات للتعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وأوضح محافظ الغربية، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة 34 الف و 780 طالبا وطالبة، مؤكداً علي الانتهاء من تجهيزات جميع مقار لجان الامتحانات والبالغ عددها 122 مقرا علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الغربية، أنه تم توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122 طبيب بالتعاون مع التامين الصحي، بالإضافة إلي توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري ، لافتاً الي أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم أو من ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن أو من ينوب عنه، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

أشار إلى أن اللجنة المشكلة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ، ووضع خطط تامين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلي مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجسيتي اللازم للجان سير الامتحان ، إلي جانب الاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهاديء والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

من جانبه ، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين فى مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلي أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تنفيذا لتوجيهات د. طارق رحمي محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والاجابة لقطاعات المتصورة والإسكندرية والقاهرة وتامين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن بالغربية ، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء آداء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يومياً.

وأضاف ناصر حسن ، أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس 01277343463، وعلي الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة السابعة مساءً.