اليوم السابع
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محافظ الدقهلية : رفع 60 طن أتربة فى حملة بالمنطقة المركزية

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:33 م
محافظ الدقهلية : رفع 60 طن أتربة فى حملة بالمنطقة المركزية رفع القمامة
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لليوم الثانى على التوالى انطلاق الحملة المكبرة للسيارات المكنسية لرفع الأتربة والرمال بشوارع نطاق حى شرق وغرب ومدينة طلخا وتم رفع 60 طن أتربة.

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان على استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع الأتربة بالمنطقة المركزية لحين الانتهاء من جميع الشوارع ،بالإضافة إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات لرفع كافة الأتربة إلى جانب أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن ذلك يأتى فى اطار الخطة المتكاملة التى تم اعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وتوفير بيئة نظيفة.

وأوضح أنه تم رفع الأتربة من شوارع الجمهورية والمشاية وبورسعيد، باجمالى 20 طن، ومن شوارع الجمهورية نطاق شرق وحسين بك وبنك مصر وميدان المحطة من باجمالى 15 طن، وشوارع صلاح سالم،ومجمع الرحمن،شارع كامل ليلة، والمعاهدة وكوبرى طلخا، وكوبرى الجيش ورفع 25 طن أتربة.

شارك فى الحملة المهندس محمد البسيونى رئيس حى شرق والمحاسب سعد خليل رئيس حى غرب المنصورة والمحاسب محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ،والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين .

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة القمامة بالدقهلية

رفع القمامة بشوارع الدقهلية

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