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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء الجنوب والدقى والعجوزة

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:10 م
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء الجنوب والدقى والعجوزة محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بالأحياء
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة حالة النظافة والكنس والتجريد بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة، وذلك خلال جولة منفرداً للوقوف على مستوي الأعمال والتواجد الميداني لفرق وعمال النظافة.
 
 كما تفقد راشد عدداً من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ومدى الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء منها .
 
وحرص محافظ الجيزة على التواصل مع المسئولين كلاً فى نطاقه والتوجيه على ضرورة الالتزام بالأعمال واستغلال فترات حظر التجول وتسريع وتيرة الأعمال . 
 
وشدد المحافظ على ضرورة إبراز المظهر الحضاري المعتمد من جهاز التنسيق الحضاري والذى تم وضعه لجميع مشروعات التطوير بنطاق المحافظة وعدم الإكتفاء بتوسعة ورصف الشوارع وتنفيذ القرارت الخاصة بفتح الجراجات أسفل العقارات بمناطق التطوير ومنع كافة صور الإضرار بالأعمال بعد الإنتهاء منها حفاظا على المال العام.
 
وخلال تفقده لمحيط حديقة الحيوان بحى جنوب الجيزة وجه المحافظ بإصلاح بعض التلفيات برصيف الحديقة وتغطية كابلات الكهرباء حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

 


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