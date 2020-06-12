اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 08:37 م
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محافظ الإسكندرية يوجه بتوزيع كمامات التعليم الفنى على غير القادرين مجانا

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:01 م
محافظ الإسكندرية يوجه بتوزيع كمامات التعليم الفنى على غير القادرين مجانا محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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إلتقى محافظ الإسكندرية بأحد المواطنين البسطاء خلال جولة تفقدية له اليوم بمدارس التعليم الفنى، وأعطى له عدد من الكمامات المجانية المنتجة من مدارس التعليم الفني بالإسكندرية، ووجه المسئولين بالتواصل الفوري مع المواطن للوقوف علي كافه إحتياجاته.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم إلى أن محافظ الإسكندرية قد كلف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتوزيع الكمامات القماش التي يتم انتاجها بمدارس التعليم الفني بالمجان علي غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء لإنتاج كمامات القماش بمدارس التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية وفقا للمواصفات القياسية المرسلة من وزارة الصحة ، من داخل مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات.

وأشاد بالكمامات المنتجة لافتا أنها جاءت مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، ومعايير وزارة الصناعة، ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على اتاحتها لصناعة تلك الكمامات بمدارس الإسكندرية.

وأكد أن تلك الكمامات تطرح بأسعار بسيطة تتناسب مع إمكانيات جميع المواطنين. مشيرا إلى أن سعر الكمامة الواحدة يبلغ 9 جنيهات صالحة للاستخدام حتي 45 يوم ويتم إعادة غسلها وتعقيمها عقب كل استخدام وذلك وفقا لارشادات وزارة الصحة.

وكلف وكيل مديرية التربية والتعليم بتسخير جميع مجهودات التعليم الفني بالإسكندرية لإنتاج أكبر كمية من تلك الكمامات لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتغطية احتياجات محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

 

 

محافظ الاسكندرية (1)
محافظ الاسكندرية 

 

محافظ الاسكندرية (2)
محافظ الاسكندرية 

 

محافظ الاسكندرية (3)
محافظ الاسكندرية 

 


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