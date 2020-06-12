محافظ أسيوط يتابع نظافة ورش وتطهير الشوارع بحي شرق وغرب

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تواصل جهود المحافظة في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع ورفع المخلفات والقمامة لافتا إلى استكمال جهود التعقيم والنظافة مساء أمس بميدان الحرب والسلام وشارع الثورة وشارع الجمهورية وميدان الشهيد أحمد جلال" المنفذ سابقًا" بحي شرق وشارع 23 يوليو والسادات بحي غرب بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لوحدة الإنقاذ السريع والأحياء وسيارات الكنس الآلي التابعة لجهاز النظافة والتجميل لافتا إلى استمرار الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة بجميع المراكز والأحياء وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار الفيروس.

كما تفقد المحافظ استكمال أعمال تطوير منطقة السادات حيث تابع أعمال طلاء البلدورات بالجزيرة الوسطى بعد الانتهاء من رصف الشارع وإزالة اللافتات غير المرخصة التي تشوه المظهر العام وذلك ضمن خطة المحافظة للنظافة والتجميل التي تنفذها بجميع مراكز ومدن المحافظة موجها الشكر للقائمين على العمل وما يبذلونه من جهد مطالبًا رئيس الحي بتكثيف أعمال النظافة والتطوير جنبًا إلى جنب لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للشوارع.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرُا الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق " صحة مصر " .