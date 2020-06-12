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محافظة الوادى الجديد تسجل 5 حالات جديدة بكورونا وإرتفاع العدد إلى 117 حالة

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:06 ص
محافظة الوادى الجديد تسجل 5 حالات جديدة بكورونا وإرتفاع العدد إلى 117 حالة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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سجلت محافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة، وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع حالة في مدينة الخارجة، و4 في مركز الداخلة بواقع حالة بقرية الشيخ والي وحالة بقرية الهنداو وثالثة بمدينة موط بمركز الداخلة، و2 في مركز الفرافرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 117 حالة منهم 9 وفيات.

وأوضح الزملوط، شفاء حالتين بمركز الداخلة، انتهاء مدة العزل والحجر الصحي للمخالطين لحالات مصابة على مستوى بأجمالي 182 حالة بواقع 174 بمركز الداخلة و8 في الخارجة، وبلغ عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد 53 حالة.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء الأربعاء، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

 

 


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