اليوم السابع
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محافظة الجيزة تطهر 40 ألف منشأة حكومية وشارع لمواجهة كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:49 م
محافظة الجيزة تطهر 40 ألف منشأة حكومية وشارع لمواجهة كورونا محافظة الجيزة تعقم المنشآت بالمحافظة
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة الجيزة يوميا حملات تطهير وتعقيم للمنشأت الحكومية والمرافق و للقري والعزب والشوارع حيث تم تخصيص فرق ومعدات يوميا بالاحياء والمراكز والمدن  وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطرى و الزراعة لتنفيذ أعمال التطهير وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا .
 
اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تطهير وتعقيم ٤٠ ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية و فرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء و المراكز وذلك خلال الاسبوعين الماضيين  فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا. 
 
وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة علي أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.
أشار راشد أنه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتيه تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين واهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .  
 
وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامه أثناء التردد على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصه حفاظا علي سلامتهم .
 
 وفي نفس الإطار استعرض محافظ الجيزة مجهودات التطهير التي نفذتها المحافظة أمس من خلال مديرية الطب البيطري مشيرا أن بحي العمرانية تم  تطهير وتعقيم مباني مديرية الطب البيطري بالجيزة  و منظمة الاغذية و الزراعة ومنظمة الفاو و قسم الطالبية من الخارج .
 
وفي الوراق تم تطهير وتعقيم مبنى حى الوراق بالكامل وقسم شرطه والوحده البيطريه بوراق العرب ومكتب بريد وراق العرب و3 شوارع جانبيه من شارع الجمعيه الزراعي باجمالي عدد 70 واجهه منزل و 50 محل-كما تم تطهير مسجد حافظ ابراهيم ومسجد قسم شرطه الوراق .
 
وفي العياط تم تطهير و تعقيم  مستشفى العياط المركزي بالكامل والشارع الرئيسي وشارع الجيش واداره العياط البيطريه وفي جنوب الجيزة تطهير وتعقيم وقسم شرطة الجيزة وميدان الجيزة وفي أوسيم تم تطهير عدد 250 واجهة ومحيط المصانع بالمنطقة الصناعية بالبراجيل .
 
وفي الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم مستشفي الواحات البحريه وعدد 4 مباني و قسم الطواري ووحده الرعايه الصحيه و معمل تحليل إلي جانب  6 من المحلات التجارية .
 
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الجيزة

تعقيم الشوارع

تعقيم المنشآت

اخبار مصر

اخبار مصرية

كورونا

فيروس كورونا

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