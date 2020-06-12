مجلس مدينة منيابوليس يتجه لاستبدال الشرطة بنموذج أمنى يقوده المجتمع

(رويترز)

وافق مجلس مدينة منيابوليس، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار يسعى لتشكيل نظام للأمن والسلامة العامة، بقيادة المجتمع ليحل محل إدارة الشرطة بعد وفاة جورج فلويد على يد أفراد من شرطة المدينة.

تأتى هذه الخطوة بعد أيام من تصويت أغلبية الأعضاء فى المجلس على حل إدارة الشرطة بعدما تفجرت حالة من الغضب فى البلاد احتجاجا على مقتل فلويد، وهو رجل أسود توفى عندما جثا ضابط شرطة أبيض على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

وكتب خمسة من أعضاء المجلس فى القرار "قتل جورج فلويد فى 25 مايو 2020، على يد ضباط شرطة منيابوليس، هو مأساة تظهر أنه لا يوجد قدر من الإصلاحات سيمنع العنف والإساءة القاتلة من قبل بعض أفراد الشرطة ضد أفراد مجتمعنا، وخاصة السود والملونين".