اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس مدينة منيابوليس يتجه لاستبدال الشرطة بنموذج أمنى يقوده المجتمع

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:15 م
مجلس مدينة منيابوليس يتجه لاستبدال الشرطة بنموذج أمنى يقوده المجتمع عناصر من الشرطة الأمريكية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس مدينة منيابوليس، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار يسعى لتشكيل نظام للأمن والسلامة العامة، بقيادة المجتمع ليحل محل إدارة الشرطة بعد وفاة جورج فلويد على يد أفراد من شرطة المدينة.

 

تأتى هذه الخطوة بعد أيام من تصويت أغلبية الأعضاء فى المجلس على حل إدارة الشرطة بعدما تفجرت حالة من الغضب فى البلاد احتجاجا على مقتل فلويد، وهو رجل أسود توفى عندما جثا ضابط شرطة أبيض على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.

 

وكتب خمسة من أعضاء المجلس فى القرار "قتل جورج فلويد فى 25 مايو 2020، على يد ضباط شرطة منيابوليس، هو مأساة تظهر أنه لا يوجد قدر من الإصلاحات سيمنع العنف والإساءة القاتلة من قبل بعض أفراد الشرطة ضد أفراد مجتمعنا، وخاصة السود والملونين".

 

 


جورج فلويد

احتجاجات امريكا

الشرطه الامريكيه

امريكا

احداث امريكا

مصادمات امريكا

مينيسوتا

الحرس الوطنى

مينيابوليس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يبرز فوضى مينيابوليس بعد تحولها لمنطقة حرب

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:13 م

عمرو أديب بعد قرار ولاية "مينيابوليس" بإلغاء الشرطة بها: "هيعملوا لجان شعبية"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:45 ص

مدينة مينيابوليس الأمريكية تعلن تفكيك جهاز الشرطة على خلفية مقتل فلويد

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:40 ص

المظاهرات الأمريكية تنعكس على اقتصاد واشنطن.. مسئولون فى مينيابوليس: حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التظاهرات لا يقل عن 55 مليون دولار.. وترامب أراد نشر 10 آلاف جندى فى العاصمة واشنطن ووزير دفاع رفض

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة