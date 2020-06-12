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متهم بتجارة المخدرات يعترف: ما بعرفش اشتغل حاجة غيره والفلوس أهم حاجة عندى

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:42 م
متهم بتجارة المخدرات يعترف: ما بعرفش اشتغل حاجة غيره والفلوس أهم حاجة عندى مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"عايز أبقى غنى بسرعة، ومعرفش أى شغل تانى اشتغله غير إنى أبيع مخدرات لأنى جاهل ومش متعلم، الفلوس أهم حاجة بالنسبة لواحد زى معندوش حاجة فى الدنيا يبكى عليها، بس بعد ما هطلع هتوب وهمشى عدل بما يرضي الله"، بتلك الكلمات اعترف "ش.د" 26 سنة، وشهرته "حمامة"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الأميرية، عقب إلقاء القبض عليه بقيامه بترويج المواد المخدرة "الأقراص المخدرة" بالمنطقة.

كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء. وواجهت النيابة العامة، المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم شرطة الأميرية، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "أ.س" 26 سنة وشهرته الرايق، عاطل، مقيم فى الأميرية، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج الأقراص المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر، تمكن رجال المباحث الزاوية الحمراء من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الاستروكس، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.


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