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متظاهرون عرضوا صورة فلويد على تمثاله.. 20 معلومة عن القائد الأمريكى روبرت لى

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:13 ص
متظاهرون عرضوا صورة فلويد على تمثاله.. 20 معلومة عن القائد الأمريكى روبرت لى تمثال القائد العسكرى الأمريكى روبرت إدوارد لى
كتب محمد رضا

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تطورت الاحتجاجات الأمريكية التى خرجت تندد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، الذى قتل على يد الشرطة فى مينيابوليس، حيث طالت عدد من التماثيل التى ترمز لزمن العبودية وتجارة الرقيق، فقد تحول المتظاهرون من رفع شعارات رفض العنصرية إلى استهداف وإسقاط تماثيل رموز عهد تجارة الرقيق واستقدام الأفارقة كعبيد إلى أراضى العالم الجديد ليخدموا الأعيان والملاك من البيض الذين انتقلوا للقارة المكتشفة حديثًا آنذاك.

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وفى حين سلطت الاحتجاجات الضوء على بعض الشخصيات التى ارتبط اسمها بتجارة الرقيق، فإن المتظاهرين فى مدينة ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا الأمريكية، لفتوا النظر إلى تمثال جديد بعدما عرضوا عليه صورة جورج فلويد، وحروف شعار "BLM" وهى اختصار شعار "black lives matter"، لكن هذه المرة يعود التمثال لشخص رافض للعبودية، وهو القائد العسكرى الأمريكى روبرت إدوارد لى، والذى يرصد هذا التقرير أبرز المعلومات المتوفرة عنه، وهى كالتالى:

General-Robert-E.-Lee-2

 

1- اسمه بالكامل روبرت إدوارد لى وهو قائد عسكرى كبير من القادة الأمريكيين.

2- ولد روبرت إدوارد لى يوم 19 يناير 1807 فى مدينة ستراتفورد هول بالقرب من مونتروس بولاية فرجينيا.

3- توفى روبرت إدوارد لى يوم 12 أكتوبر 1870.

4- قاد جيش القوات الكونفدرالية فى الحرب الأهلية الأمريكية.

5- يعتبر روبرت إدوارد لى واحدًا من مشاهير أبطال الأمة الأمريكية.

Statue_Robert_E._Lee_Richmond

 

6- عمل مساعد مهندس تحت قيادة الجنرال "جون إي. وول" فى تكساس أثناء الحرب بين الولايات المتحدة والمكسيك عام 1846.

7- "روبرت إدوارد لى" كان لا يؤمن بالاسترقاق على عكس الكثير من الجنوبيين، كما لم يكن يحبذ الانفصال.

8- كان يشعر أن للاسترقاق تأثيرًا سلبيًا على السادة بالإضافة إلى المستعبدين.

9- قبل الحرب بفترة طويلة حرر عدد قليل من الرقيق الذين كان قد ورثهم.

10- كان معجبًا بجورج واشنطن إعجابًا كبيرًا، وكان يكره فكرة الوطن المقسم.

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robert-e-lee-statue-even

11- خدم فى الجيش المتحالف فى ريتشموند بفرجينيا، مستشارًا عسكريًا لرئيس التحالف الجنوبى جيفرسون ديفيس.

12- فى مايو 1861 تمت ترقيته إلى رتبة فريق أول.

13- فى سلسلة من الاشتباكات عُرفت باسم معارك الأيام السبعة أجبر القائد ماك على الانسحاب.

14- فى عام 1862 كسب نصرًا كبيرًا على الجنرال جون بوب فى المعركة الثانية معركة "بول ران" عند ماناسس.

15- فى ديسمبر 1862 قاد الجنرال أمبروز بيرنسايد هجومًا ضد "روبرت لى" فى مدينة فريدركسبرج بفرجينيا.

Lee_Park,_Charlottesville,_VA

16- هزمت قوات "روبرت لى" القوات الاتحادية بقيادة الجنرال أمبروز بيرنسايد هزيمة مريرة.

17- فى أوائل عام 1865 تم تعيين "روبرت لى" قائدًا عامًا لكل الجيوش المتحالفة.

18- فى أبريل 1865 سقطت ريتشموند وتراجع جيش "روبرت لى" فى اتجاه الغرب.

19- قامت القوات الشمالية بقطع الطريق على قواته وحاصرتها عند أبوماتوكس كورت هاوس بفرجينيا.

20- استسلم "روبرت لى" أمام قوات جرانت فى 9 أبريل 1865.

 


جورج فلويد

روبرت ادوارد لى

روبرت اى لى

العبودية

تجارة الرقيق

تجارة العبيد

تجار العبيد

جيفرسون ديفيس

امريكى من اصل افريقى

العنصرية ضد السود

العنصرية

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