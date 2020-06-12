"متخرجش من بيتك.. وإحنا حنجيلك".. مبادرة من رئيس "الأقصر" لدعم المعزولين

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه قرر مجلس المدينة تفعيل مبادرة جديدة وحملة لدعم الأهالى الذين تقرر لهم العزل المنزلى خلال فترة العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت شعار "متخرجش من بيتك.. وإحنا حنجيلك"، للتأكيد على وقوف كافة قيادات محافظة الأقصر بجانب المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة أزمة فيروس كورونا بمصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة الجديدة يشارك فيها عدد من رجال مجلس مدينة الأقصر ومجموعة من شباب المدينة الذين أطلقوا مؤخراً مبادرة "اكسر عجزك وحقق حلمك"، وقال للمواطنين: "المبادرة هدفها خدمة كافة المواطنين المعزولين منزلياً، وأناشدهم جميعاً أطلبنا ونوصلك علاجك لحد باب البيت"، مؤكداً على أنه تقوم الحملة بتوصيل العلاج لمرضي كورونا الذين تم اجراء مسح طبي لهم بمستشفى العام، وكانت نتائجهم إيجابي المعزولين وذلك للمتابعة الدائمة والاطمئنان علي صحتهم، وجاء ذلك القرار بالتعاون مع الدكتور أبو النجا الحجاجي مدير مستشفي العام، والدكتورة أمل يوسف وهبه ومبادرة اكسر عجزك وحقق حلمك بقيادة منسق المبادرة ياسر محمود الهوارى، راجياً من الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها وأهالي الأقصر من هذا الوباء ويشفي كل مريض، مؤكداً على أنهم دائماً في خدمه الوطن وكافة الأهالى.

وكان قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، مساء أمس الخميس، خروج 7 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، ومن جانبه، وجه مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم المصابين حتى الشفاء، كما أجروا 3 عمليات ولادة خلال الأسبوع الماضى، وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة، كما تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.



مبادرة من رئيس مدينة الأقصر لدعم المعزولين منزلياً (1)



مبادرة من رئيس مدينة الأقصر لدعم المعزولين منزلياً (2)