اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مالى: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 1722 حالة

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:10 ص
مالى: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 1722 حالة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المالية الخميس تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1722 إصابة .
وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية - حسبما ذكرت الإذاعة المالية - إنه بعد إجراء 251 فحصا جرى تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 41 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 989 شخصا بينما لا يزال 654 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات 97 شخصا منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في مالي.


مالى

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة