مالى: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 1722 حالة

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أعلنت وزارة الصحة المالية الخميس تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1722 إصابة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المالية - حسبما ذكرت الإذاعة المالية - إنه بعد إجراء 251 فحصا جرى تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 41 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 989 شخصا بينما لا يزال 654 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات 97 شخصا منذ مارس الماضي تاريخ أول ظهور للفيروس في مالي.