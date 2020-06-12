للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من الشروط والاعتذارات التى من الممكن أن يتقدم بها المعلمين للاعتذار عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية للمعلمين الشروط والضوابط والاعتذارات للمدرسين:

ـ تقديم الاعتذارات يتم فى مقار بالمديريات التعليمية.

ـ المرض أحد شروط قبول اعتذار المعلم.

ـ يتم التقدم بقومسيون طبى حديث معتمد ومختوم من جهات الاختصاص.

ـ يعتبر سفر الزوج أو وفاته أحد شروط قبول اعتذار المعلم.

ـ وجود طفل رضيع بالنسبة للمعلمات حيث يحق للمعلمة التقدم باعتذار.

ـ عمل الزوج بمناطق نائية.

ـ رعاية طفل معاق.

ـ ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم.

ـ ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

ـ يتم تقديم الاعتذارات من خلال المندوب المفوض من جهة العمل.

ـ بالنسبة لعذر المرض يتم إحضار أصل الاجازة المرضية.

ـ صورة البطاقة الشخصية.

ـ أصل التكليف وصورة شهادة ميلاد الطفل بالنسبة للمعلمة.

ـ حالة تكليف الزوج والزوجة " اعتذار من العضو المكلف والتكليف الأصلي للزوج والزوجة وصورة البطاقة للزوج والزوجة.