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لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لأداء الامتحانات بشكل آمن طلاب الثانوى العام ارشيفية
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو، يجب على الطلاب أن يلتزموا بعدة أمور مهمة لضمان أداء الامتحانات بشكل أمن دون الإصابة بأى ضرر.

وأضافت المصادر،  فى تصريح خاص، أنه على رأس هذه الإجراءات والضوابط هى حرص الطالب على ارتداء الكمامة دون استهتار أو تهاون، إضافة إلى الدخول من بوابة التعقيم التى توجد على كل لجنة سير وترك مسافة بين كل طالب وزميله أثناء الدخول تقدر بمترين وعدم المصافحة، موضحة إلى أنه يجب على كل طالب أن يضع تصور لنفسه لحمايتها من كورونا يبدأ من لحظة نزوله من المنزل حتى عودته مرة  أخرى، قائلة: هذا التصور يعتمد بشكل كبير على مدى التزامه باجراءات الوزارة فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه يجب على الطالب أن يكون حريص على تنفيذ كافة الاجراءات المحددة بشكل دقيق دون تهاون أو تقصير حرصا على سلامته وسلامة زملائه وأسرته فى المنزل، مؤكدة أنه يجب على الطالب أيضا لضمان أداء الامتحان بشكل آمن أن يمتنع عن حيازة التليفون المحمول لآنه فى حالة ضبطه دون استخدام تكون العقوبة الحرمان من امتحان المادة التى يؤديها.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت  الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل، وهي:


- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو.
 
- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.


وبالنسبة للإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:


1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا.


2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.
 
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط

https://www.thanaweya.net
 

 
 


 


التربية والتعليم

المواد غير المضافة للمجموع

استلام المواد غير المضافة للمجموع

بوكليت الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

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