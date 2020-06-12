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كورونا ينحسر فى المغرب .. تسجيل 44 إصابة جديدة و8 مدن خالية من الفيروس

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:17 م
كورونا ينحسر فى المغرب .. تسجيل 44 إصابة جديدة و8 مدن خالية من الفيروس كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8581 حالة في المغرب.

أكدت وزارة الصحة المغربية فى بيان له أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 373776 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليبلغ إجمالي الوفيات 212 حالة، لافتة إلى تسجيل 17 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7600 حالة.

وكشفت وسائل إعلام مغربية أن مدينتا طنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي "حصة الأسد" من مجموع الإصابات الجديدة المؤكدة بكورونا خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح الجمعة، والتي بلغت 44 حالة جديدة.

وسجلت مدينة طنجة تطوان الحسيمة 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس خلال الـ16 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات فيها 1270.

وبدورها سجلت مدينة مراكش آسفي 16 إصابة جديدة بكورونا رفعت الحصيلة إلى 1552 حالة، بينما سجلت مدينة الدار البيضاء سطات 5 حالات جديدة، ومجموعا يناهز 2883.

ودخلت مدينة فاس مكناس قائمة المدن الأربعة التي سجلت الإصابات الـ44، وذلك بحالتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي في هذه المدينة 1035 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة في أرجاء المغرب.

وبالمقابل خلت ثمانية مدن مغربية من أي حالة جديدة لفيروس كورونا خلال ذات الفترة الزمنية.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


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