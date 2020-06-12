اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 10:34 م
خالد صلاح
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كندا تمدد الانتشار العسكرى فى دور رعاية المسنين لمواجهة تفشى كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:00 م
كندا تمدد الانتشار العسكرى فى دور رعاية المسنين لمواجهة تفشى كورونا رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، تمديد قرار الانتشار العسكري في دور الرعاية بمقاطعتي أونتاريو وكيبيك حتى 26 يونيو الجارى، لمساعدة هذه الدور على الحد من تفشي فيروس "كورونا المستجد" بداخلها بشكل كبير.

ويوجد حاليا أكثر من ألف عضو من القوات المسلحة في تلك المرافق. وترتبط 82 في المائة من حالات جميع وفيات فيروس كورونا المستجد بدور رعاية كبار السن.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/ في أوتاوا - إن الحكومة ستفرض فحصا لدرجة حرارة للمسافرين جوا، لافتا إلى أن ذلك يتم في "نهج تدريجي"، يبدأ أولاً للأشخاص الذين يسافرون إلى كندا، ثم لأولئك الذين يسافرون من كندا، وفي النهاية للأشخاص الذين يسافرون داخل كندا، مشددا على أنه لن يتم السماح للراكب المصاب بالحمى بالصعود على متن الطائرة.


جستن ترودو

كندا

كورونا

فيروس كورونا

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