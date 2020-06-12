اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 05:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كمقياس للغاز .. ماذا تعني مليون وحدة حرارية بريطانية؟

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 ص
كمقياس للغاز .. ماذا تعني مليون وحدة حرارية بريطانية؟ الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد مقياس الوحده الحرارية البريطانية مقياس للطاقة في كل حالاتها السائلة والغازية والصلبة،  وهو ما يسهل عمليات حسابات الطاقة ومقارنتها بعضها مع بعض ويقدر استهلاك الغاز الطبيعي بـ  مليون وحدة حرارية بريطانية والتي يرمز لها بالرمز "MMBTU" وهو ما يعادل تقريبا 28.26 متر مكعب الغاز الطبيعي حسب كثافة الغاز، أن المتر المكعب من الغاز ينتج عنه طاقة حرارية مقدارها 40 ميجا جول عند احتراقة  و ينتج عن حرق القدم المكعب من الغاز ألف وحدة حرارية بريطانية ، كما يحتوي برميل النفط  تقريبا علي 8.5 ملايين وحدة حرارية بريطانية.
 
ويعد مقياس الوحدة الحرارية البريطانية" Btu وحدة معهودة للطاقة تبلغ  حوالي  1055جول، حيث أنه كمية الطاقة اللازمة لتسخين رطل من الماء درجة واحدة فهرنهايت ،وتستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وفي مولدات البخار، وفي صناعة التسخين، وصناعة تكييف الهواء ووحدة القياس هذه مطبقة من قبل كل مستخدمي الغاز وحاليا نظام القياس العالمي يتحول من استخدام وحدات القياس البريطانية إلي وحدات القياس الدولية.
 
وخلال الفترة الماضية شهدت أسواق الغاز العالمية تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة  فيروس كورونا المستجد وتراجع الإنتاج الصناعي.
 
ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها السنوية  والذي نشر أمس ،فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس كورونا وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي كما أنه من المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمئة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008. 
 
وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة،وبالنسبة للعام بأكمله، من المتوقع أن تشهد المزيد من الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا أكبر انخفاضات في الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 بالمئة من التراجع الإجمالي في 2020.

الغاز

الغاز الطبيعي

المليون وحدة حرارية بريطانية

ميجا جول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهالى مساكن دهشور بأكتوبر يطلبون توفير خدمة التليفون الأرضي والغاز الطبيعى

الخميس، 11 يونيو 2020 09:00 ص

إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنزل

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 ص

دعما للصناعة المحلية وحفاظا على الاستثمارات.. مجلس الوزراء يوافق على تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين بسبب عقود توريد الغاز الطبيعى بإجمالى 5.3 مليار جنيه..والبترول: القرار يأتى بعد توقف بعض المصانع

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:17 م

صادرات أمريكا من الغاز الطبيعى المسال تهبط لأدنى مستوى فى 13 شهرا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:02 م

تعرف على أهم 16 مؤشر لصناعة الغاز الطبيعي خلال 10أشهر

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

زوجة أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع: استولى على مكافأة نهاية خدمتى وتزوج بها

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ79 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

"تل العمارنة" مدينة الأسرار الدينية.. اختارها أخناتون عاصمة له × 11 معلومة

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

تحقيقات النيابة مع شيرى هانم وزمردة تكشف نشرهما إيحاءات جنسية بقصد التربح

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

إزاى تحمى جلدك من الموجة الحارة فى 9 خطوات.. أبرزها الإكثار من شرب المياه

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

هذه الأجهزة تستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. تعرف عليها

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

صور.. تعرف على حكاية إنشاء باب النصر بالقاهرة الفاطمية وسر صده للغزاة

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

محكمة النقض تعقد جمعيتها العمومية العادية الثلاثاء المقبل

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الأوقاف: لا صحة لفتح المساجد اليوم وبث صلاة الجمعة من مسجد الحسين فقط

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

الكهرباء: تحصيل المتأخرات والمديونيات حتى 30 يونيو بالأسعار القديمة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة