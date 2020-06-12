اليوم السابع
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قسطرة مخية تنقذ حياة شاب من الموت بالمستشفى التعليمى بطنطا

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:06 م
قسطرة مخية تنقذ حياة شاب من الموت بالمستشفى التعليمى بطنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والاعصاب ووحدة القسطرة المخية من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر  25 عاماً من الموت بإجراء قسطرة مخية له في عملية ناجحة استغرقت ساعة ونصف بالمستشفى التعليمى العالمي.

 
وأوضح الدكتور أحمد غنيم ، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والاعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبل منذ ساعات قليلة شاباً من مدينة دمياط الجديدة يبلغ من العمر 25 عاماً، يعاني من وحمه شريانية وريدية عالية الضغط عالية السريان علي مراكز الحركة علي الجانب الايسر من المخ تسببت بنزيف حاد بالمخ للشاب.
 
وأضاف عميد طب طنطا، أن المريض تم عرضه علي أكثر من مركز بالجمهورية وتم رفض إجراء قسطرة له لصعوبة إجراء الحاله واحتمال حدوث ضعف او شلل بالجانب الأيمن من الجسم، موضحاً أن الوحمات المخية عموما من أصعب الأمراض في طرق العلاج ، حيث لا تزال من أصعب الحالات التي يمكن علاجها سواء بالقسطرة او الجراحة أو الاشعاع.
 
وقال د. محمد شداد أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي والقائم بالعملية، أنه فور وصول الحالة تم عرضها علي الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم الاتفاق علي  إجراء القسطرة حيث أنها المخرج الوحيد لمنع تكرار النزيف بالمخ وتم التوجيه من د. علي سيف رئيس القسم بسرعة إجراء القسطرة العلاجية نظرا لخطورة الحاله الشديدة.
 
وأوضح رئيس الفريق الطبي، أنه تم إجراء القسطرة للمريض وغلق مصدر النزيف ، وتم إفاقته في كامل وعيه وعدم حدوث أي تاثير في الحركه وحالته العامة مستقرة، مشيدا بجهود رئيس الجامعة  ، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات ، والدكتور محمود سليم  مدير المستشفي التعليمي العالمي علي توفير المناخ الملائم لهذا العمل.
 
من جانبه، أشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي بمهارة ومجهود الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة ، والذي ضم  الدكتور محمد شداد ، والدكتور محمد علي مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب ، والدكتور عمر فراج مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عبد الرحمن زهران نائب جراحة المخ والأعصاب، موجها الشكر لطاقم التخدير برئاسة الدكتور هالة الجندي وطاقم التمريض المساعد .
 
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