اليوم السابع
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فيديو وصور.. محافظ الإسكندرية يطلق مشروع تصنيع الكمامات بأيدي الطالبات

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:32 م
فيديو وصور.. محافظ الإسكندرية يطلق مشروع تصنيع الكمامات بأيدي الطالبات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات لإطلاق مشروع تصميم الكمامات بأيدي طالبات التعليم الفنى، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن المحافظ قد استمع إلى شرح مراحل تصنيع الكمامة، حيث قام مشرفى التعليم الفنى بالمدرسة بوضع تصميم "بارتون" للكمامة، لتواكب المعايير العالمية لتصنيع الكمامة ، كما تم اختيار أجود أنواع الاقمشة القطنية للتنفيذ ، من خلال طالبات التعليم الفنى بالمدرسة.

من جانبه أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجودة الخامات القطنية المستخدمة، مشيرا إلى أن الكمامات تواكب معايير منظمة وزارة الصناعة و بموافقة وزارة التربية و التعليم ، وهى بسعر التكلفة بـ 9 جنيه وتكفى إستخدام المواطن لمدة 45 يوما ، حيث يمكن غسلها وتعقيمها وإستخدامها مرة أخرى .

 وأشار المحافظ إلى أنه سيتم وضع وحدات ومنافذ بيع أمام المدارس المنتجة ، مؤكدا على إستعداد محافظة الإسكندرية ، لإنتاج وتوفير إحتياجات المحافظات المجاورة ، حيث سيتم تعميم المشروع عن 4 مدارس للتعليم الفنى لإنتاج الكمامة على مستوى الإسكندرية .

ووجه محافظ الاسكندرية ، الشكر لكل من وزارة التربية و التعليم ووزارة الصناعة على الموافقات التى حصل عليها  المشروع للبدء فى تنفيذ هذا المشروع ،والذى يخدم أهالى الإسكندرية و أهالى المحافظات المجاورة ، فى توفير الكمامات القطنية بسعر التكلفة ،وأكد اللواء محمد الشريف على دعم كافة فريق العمل من مشرفى التعليم الفنى و الطالبات ، العاملين فى تنفيذ هذا المشروع الخدمى .

 

مشروع تصنيع الكمامات (1)
مشروع تصنيع الكمامات (1)

 

مشروع تصنيع الكمامات (2)
مشروع تصنيع الكمامات (2)

 

مشروع تصنيع الكمامات (3)
مشروع تصنيع الكمامات (3)

 

مشروع تصنيع الكمامات (4)
مشروع تصنيع الكمامات (4)

 

مشروع تصنيع الكمامات (5)
مشروع تصنيع الكمامات (5)

 

مشروع تصنيع الكمامات (6)
مشروع تصنيع الكمامات (6)

 

مشروع تصنيع الكمامات (7)
مشروع تصنيع الكمامات (7)

 

مشروع تصنيع الكمامات (8)
مشروع تصنيع الكمامات (8)

 

مشروع تصنيع الكمامات (9)
مشروع تصنيع الكمامات (9)

 

مشروع تصنيع الكمامات (10)
مشروع تصنيع الكمامات (10)

 

مشروع تصنيع الكمامات (11)
مشروع تصنيع الكمامات (11)

 

مشروع تصنيع الكمامات (12)
مشروع تصنيع الكمامات (12)

 

مشروع تصنيع الكمامات (13)
مشروع تصنيع الكمامات (13)

 

مشروع تصنيع الكمامات (14)
مشروع تصنيع الكمامات (14)

 


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