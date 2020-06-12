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فيديو.. مفتى الجمهورية: تطبيق القانون على العابثين هو تفعيل للنصوص الشرعية

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:26 م
فيديو.. مفتى الجمهورية: تطبيق القانون على العابثين هو تفعيل للنصوص الشرعية الدكتور شوقى علام
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن التحلى بالمسؤولية تجاه المجتمع وتطبيق القانون على العابثين، يعتبر تطبيق للنصوص الشرعية، لافتا إلى أن الإنسان لا يعيش بمفرده فى المجتمع، وعليه أن يراعى الآخرين ويتحمل مسؤولياته تجاههم، لأن الجميع فى سفينة واحدة والخطأ فيها يتحمله الجميع.
 
 
وتابع مفتى الديار المصرية، خلال "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "الجميع فى المجتمع، مثل أناس موجودين فى سفينة،  لابد أن يكون هناك وعى وتحمل للمسؤولية، وأن يقفون وقفة شجاعة للنجاة، فبالتالى السفينة هى علاقات المجتمع وجملة المصالح، فلابد أن نأخذ أمورنا بالجد وتطبيق القانون على العابثين، حتى ننجو جميعا".
 

وهنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية وتلبية نداء الشعب المصرى ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان فى وقت عصيب مر به الوطن

وقال مفتى الجمهورية: أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصرى العظيم، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، وتلبية نداء الوطن والشعب المصرى العظيم، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورة 30 يونيو، والإصرار على العمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، وتحقيق المزيد من الاستقرار فى مختلف ربوع وطننا الغالى مصر

 


مفتى الجمهورية

تطبيق القانون

نصوص الشريعة

الشريعة

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