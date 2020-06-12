فيديو .. مشاهير تيك توك خلف القضبان .. آخرهم شيري هانم

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم» و«نورا» وشهرتها «زمردة» من مشاهير تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك والسبب الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

والتحريض على الدعارة ولكن لحظة ليست هذه هي الواقعة الأولى التى يواجهها مشاهير تيك توك فقبل ذلك تم إلقاء القبض على حنين حسام ومودة الأدهم وسما المصري ومنة عبد العزيز بسبب المحتويات التي يتم تقديمها والتى تخالف الذوق العام وتحث على الفجور .

في الفيديو التالي نستعرض مزيد من التفاصيل .