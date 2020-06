فيديو.. بحيرة هندية عمرها 50 ألف عام تحير العلماء لتحول لون مياهها للزهرى

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن العلماء أصيبوا بحيرة بعدما تغيرت مياه بحيرة هندية عمرها 50 ألف عاما إلى اللون الزهرى. وأشارت الصحيفة إلى لون بحيرة لونار الواقعة فى ولاية ماهاراشترا قد تغير بشكل مفاجئ فى الأيام الأخيرة.

ويعتقد الخبراء أن التغيير يعود على الأرجح إما لزيادة الملوحة فى المياه أو لوجود أعشاب أو مزيج بين الاثنين، مثل أجزاء من بحيرة يوتاه المالحة العظمى فى الولايات المتحدة أوو بحرية هيليير فى استراليا.

وقال خبير الجيولوجيى الهندى جاجانان خارات فى فيديو على حساب السياحة فى الولاية على تويتر إن هذا الأمر حدث من قبل لكنه لم يكن بهذا الوضوح.

Here is a video by Mr.Gajanan Kharat, Geologist, explaining to us why the colour of #LonarCrater Lake has changed. #LonarLake #MaharashtraTourism #MaharashtraUnlimited #Lonar pic.twitter.com/plZx7YFnF8