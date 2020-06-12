فيديو.. بحيرة هندية عمرها 50 ألف عام تحير العلماء لتحول لون مياهها للزهرى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن العلماء أصيبوا بحيرة بعدما تغيرت مياه بحيرة هندية عمرها 50 ألف عاما إلى اللون الزهرى. وأشارت الصحيفة إلى لون بحيرة لونار الواقعة فى ولاية ماهاراشترا قد تغير بشكل مفاجئ فى الأيام الأخيرة.

ويعتقد الخبراء أن التغيير يعود على الأرجح إما لزيادة الملوحة فى المياه أو لوجود أعشاب أو مزيج بين الاثنين، مثل أجزاء من بحيرة يوتاه المالحة العظمى فى الولايات المتحدة أوو بحرية هيليير فى استراليا.

وقال خبير الجيولوجيى الهندى جاجانان خارات فى فيديو على حساب السياحة فى الولاية على تويتر إن هذا الأمر حدث من قبل لكنه لم يكن بهذا الوضوح.

وأشار إلى أنها تبدو حمراء بشكل خاص لأن الملوحة فى المياه قد زادت هذا العام، حيث انخفضت كمية المياه فى البحيرة وأصبحت البحيرة ضحلة، لذلك ارتفعت الملوحة وسببت تغيرات داخلية.

وقال خارات إن الباحثين يحققون أيضا ما إذا كان وجود عشب أحمر قد سبب فى تغير اللون. وتم إرسال عينات من البحيرة إلى مختبرات عديدة، وبمجرد أن يتم دراستها سيستطيعون القول بشكل حاسم السبب الذى جعل مياه البحيرة تتحول إلى اللون الأحمر

وتقع البحيرة على مسافة 500 كيلومتر شرق بومباى، وتشكلت بعد ضرب نيزك الأرض قبل حوالى 50 ألف عام. وتعد من المقاصد السياحية الشعبية التى قام العلماء حول العالم بدراستها.