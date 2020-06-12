فلسطين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة الخليل

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة الخليل.

وأضافت الوزيرة - في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن الحالة الأولى سجلت لشاب (31 عاماً) في قرية الكروم جنوب غرب الخليل، وأن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطيه لمعرفة سبب الإصابة، والحالة الثانية لشابة (30 عاماً) في السموع جنوب الخليل، انتقلت إليها العدوى عن طريق إحدى قريباتها في بلدة حورة في بئر السبع.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 669 إصابة.