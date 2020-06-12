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"فتح المساجد" و "وقف عقود الزواج" و"عودة الدورى".. موجز أخبار اليوم السابع

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:52 م
"فتح المساجد" و "وقف عقود الزواج" و"عودة الدورى".. موجز أخبار اليوم السابع الزميل تامر إسماعيل
كتبت أمنية الموجى

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يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

 

وقدم الزميل تامر إسماعيل موجز إخبارى جديد من داخل صالة تحرير اليوم السابع، تناول العديد من الأخبار، فبدأ الزميل الموجز باستعراض، تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بنفى عدد من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو القادم، مؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

 

 

 

كما استعرض قرار النيابة العامة بحبس شريفة وشهرتها "شيري هانم" و نورا وشهرتها "زمردة" 4 أيام  لنشرهما إيحاءات جنسية عبر فيديوهات على مواقع التواصل، التحقيقات كشفت عن وجود رسائل جنسية على هاتف المتهمة زمردة وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة.

وقال أن القرار ده جاء بعد ساعات من قرار آخر للنيابة متعلق بالحفاظ على قيم المجتمع، بعدما قرر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإحالة وحنين حسام فتاة التيك توك و مودة الأدهم للجنايات فى تهم أيضًا متعلقة بالدعارة والاتجار فى البشر.

 

وسلط  الزميل الضوء على تصريح وزارة الأوقاف بأنه لا صحة لقرار فتح المساجد اليوم، وأكدت أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن فتح المساجد أمام المصلين سواء لصلاة الجمعة أو لأى صلاة، مؤكدة أن الأمر متروك لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء، وجددت "الأوقاف" تنبيهاتها للأئمة والعاملين في المساجد بضرورة الالتزام بقرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا.

 

كما جاء في الموجز الإخباري لليوم السابع، تطورات فيروس كورونا المستجد، والذى تضمن كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن قرب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وذلك وفقًا للمؤشرات العالمية، وأكد أن البلازما تؤخذ من المتعافين لعلاج بعض الحالات لحرجة، وأنها ليست علاجا بل عامل مساعد يدعم بروتوكول العلاج.

 

وعلى الجانب الخارجي تصدر هاشتاج "ليبيا مقبرة العثمانيين" قائمة الأكثر تداولًا بموقع تويتر،  بعدما شن رواده هجوم على الغزو العثمانى لدولة ليبيا، وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، فقال أحمد :" لابد للعرب ان يقتلوا ويدمروا جيش المغولي عميل اليهود قردوخان في ليبيا"، وكتب رجائى :" نرفض الغزو التركي لليبيا ... والنصر لأبناء ليبيا الأحرار ... أحفاد عمر المختار".

وفى أخبار الفن تحدث الزميل محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة شيرين عبد الوهاب، نشر فيديو لها بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، في سهرة غنائية داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة "كل ما أغنى"، كأحدث ظهور للنجمة بعد شائعة انفصالهما ليثبت هذا الفيديو أنها لم تنفصل عن زوجها المطرب حسام حبيب كما أشيع مؤخرًا.

 

 

 


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