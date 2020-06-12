اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فاروس: صافى النقدية بـ"إعمار" أكبر من القيمة السوقية للشركة بنسبة 1.8%

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:00 م
فاروس: صافى النقدية بـ"إعمار" أكبر من القيمة السوقية للشركة بنسبة 1.8% رجل الأعمال محمد العبار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال بنك الاستثمار فاروس، إن مستويات صافي نقدية لشركة إعمار مصر للتنمية 11.2 مليار جنيه، وهو أكبر من قيمة الشركة السوقية بنسبة 1.8%، مما يعني أن السوق لا يأخذ فى الاعتبار أصول الشركة الأخرى مثل حسابات العملاء والأراضي المتبقية، وأوصى فاروس بزيادة الوزن النسبي على سهم "إعمار" بقيمة عادلة 6.11 جنيه للسهم الواحد.
 
وأضاف فاروس، في تقرير بحثي، أن شركة إعمار مصر بدأت عام 2020 مسجلة نتائج ضعيفة، حيث هبطت الإيرادات 57.7% سنويًا و92.3% ربعيًا إلى 239.5 مليون جنيه نتيجة انخفاض عدد الوحدات المسلمة، منوهة إلى أن مشروع "ميفيدا" شكل نسبة 57.1% من الإيرادات، ومشروع "أب تاون كايرو" 31.3%، ومشروع "مراسي" 11.6%، مشيرة إلى أن انخفاض إجمالي الإيرادات صاحب ارتفاعًا في تكلفة البضاعة المُباعة كنسبة من الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض مجمل الأرباح 81.1% سنويًا و96.3% ربعيًا، فضلا عن تراجع هامش مجمل الأرباح إلى 19.7% مقارنة مع 44.0% في الربع الأول 2019، و40.9% في الربع الرابع 2019.
 
وذكر فاورس أن صافي الأرباح فى الربع الأول انخفض إلى 48.4% سنويًا و80.6% ربعيًا إلى 215.8 مليون جنيه، ومرة أخرى، أنقذت الإيرادات التمويلية هامش صافي الأرباح، حيث دفعتها إلى 90.1% في الربع الأول 2020، مقارنة مع 73.9% في الربع الأول 2019، و35.5% في الربع الرابع 2019، فيما تراجع صافي النقدية من 12.3 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019 إلى 11.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2020،كما  تراجع رصيد حسابات العملاء، بما في ذلك غير المدرجة في الميزانية، تراجعًا طفيفًا من 20.7 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019 إلى 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2020.
 

فاروس

اعمار

القيمة السوقية لاعمار

اخبار البورصة

ارباح اعمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقى تعاون بين المجتمعات العمرانية وإعمار مصر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 05:28 م

اتفاقية بين المجتمعات العمرانية وإعمار مصر لتنفيذ مشروعين سكنيين بالشيخ زايد باستثمارات نحو 50مليار جنيه توفر 85 ألف فرصة عمل.. وزير الإسكان: نتطلع لمزيد من التعاون.. والعبار: ندرس زيادة محفظة أراضى الشركة بمصر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 03:43 م

إعمار مصر: تقدم فى مفاوضات تقنين أرض بمساحة 138 فدان بالشيخ زايد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 11:25 ص

أرابتك تفوز بعقد من إعمار مصر لتنفيذ وحدات سكنية فى مراسى بـ1.6 مليار جنيه

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 05:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

السياحة: استئناف الحركة السياحية مع بيلاروسيا اعتبارا من أوائل شهر يوليو

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وقمنا بجعله قويا وعظيما

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة بكورونا فى مستشفى تأمين السويس.. صور

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

توافق مصرى جنوب سودانى على دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى تعلن 5 قرارات هامة لعلاج مصابى كورونا.. اعرف التفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم .. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة