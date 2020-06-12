غلق وتشميع 10 محلات تجارية لمخالفتها مواعيد الحظر بقطور فى الغربية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها الميدانية المستمرة في متابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى هذا السياق شن القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور ، اليوم ، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 10 محلات تجارية لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور ، انه تم تسوية واصلاح طريق أميوط وعزبة الحديدي ورفع تراكمات القمامة من على الطريق، كما تم استكمال زراعة الاشجار المثمرة ودهان البلدورات اول طريق المقابر ، فضلاً عن رفع القمامة من الجانب الأخر لشريط السكة الحديد وزراعة الاشجار المثمرة به.

وأضاف "المغاوري" ، أن حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة مستمرة علي مدار ال 24 ساعة ، بمدينة قطور وكافة القرى التابعة لها، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

من ناحيه اخرى تابع رئيس مركز ومدينه المحلة الكبري بدء اعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة ، ووضع الاساسات الخاصه بالبوابه ، وذلك ضمن اعمال التطوير بمدينة المحله الكبري.