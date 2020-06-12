اليوم السابع
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غرفة شمال سيناء التجارية توفر خدمات فحص طبى لاكتشاف كورونا مجانا

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:50 م
غرفة شمال سيناء التجارية توفر خدمات فحص طبى لاكتشاف كورونا مجانا متعافين - ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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 أعلنت اليوم لجنة إدارة الأزمات بغرفة شمال سيناء التجارية برئاسة عبد العزيز مطر والمهندس محمد قويدر، عن مبادرة جديدة لمساندة منتسبيها فى ظل أزمة فيروس كورونا العالمية الحالية.

وأوضح البيان أنه تم التعاقد مع أحد المعامل للتشخيص المبدئى لفيروس كورونا لجميع منتسبى الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفى الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة .

وقال محمد قويدر نائب رئيس الغرفة إن تعاقد الغرفة مع المعمل من ضمن الخدمات المتنوعة التى تقدمها لمنتسبيها ودعمهم ومساعدتهم باستمرار وبشكل خاص أثناء الأزمات.

وطالبت اللجنة منتسبى الغرفة بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة خاصة أن هذه التحاليل يتم إجراؤها بأسعار مناسبة والخصم يشمل التاجر وأسرته وأقاربه من الدرجة الأولى فعلى من يرغب التوجه إلى المعمل بصورة السجل التجارى أو التوجه إلى مقر الغرفة لاستلام خطاب موجه إلى المعمل متمنيين لكم داوم الصحة والعافية حفظ الله البلاد والعباد.

وسبق وأعلنت اليوم مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عن شفاء حالتين وعزل منزلى لعدد 3 حالات إصابة بكورونا من بين 16 حالة تبين ايجابية حملها للفيروس.

 


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الغرفة التجارية

العريش

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