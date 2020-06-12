غرامات مالية لـ 7 محال بطوخ لاختراقهما حظر التجوال فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ، بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية وغلق على أصحاب 7 محال بدائرة المركز أخترقوا قرار الحظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد .

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 7 محال بدائرة المركز أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية وغلقها ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.