اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:34 ص
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علاج التهاب الحلق بطرق عديدة منها شوربة الدجاج

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 ص
علاج التهاب الحلق بطرق عديدة منها شوربة الدجاج التهاب الحلق أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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علاج التهاب الحلق يكون في الغالب بطرق طبيعية، لأن معظم التهابات الحلق تحدث بسبب عدوى فيروسية وبالتالي فلا يمكن أن نستخدم معها المضادات الحيوية، والتهاب الحلق واحدة من أكثر الشكاوى الصحية شيوعًا، خاصة خلال الأشهر الأكثر برودة في السنة، عندما تزداد أمراض الجهاز التنفسي، في هذا التقرير نتعرف على علاج التهاب الحلق، وفقاً لموقع "webmd".

علاج التهاب الحلق بطرق عديدة
التهاب الحلق 

علاج التهاب الحلق
 

علاج التهاب الحلق غالباَ ما يكون بسيط ويتضمن علاج التهاب الحلق إذا كان بسبب عدوى فيروسية ما يلي:

الحصول على الكثير من الراحة وشرب الكثير من السوائل.استخدم جهاز لترطيب الهواء في غرفتك .استنشاق البخار، ضع الماء الساخن في إناء وضع منشفة فوق رأسك لاحتجاز البخار، وتنفس بعمق من خلال فمك وأنفك لمدة 5 إلى 10 دقائق  وكرر ذلك عدة مرات في اليوم. احتساء مرق الدجاج أو الشوربة أو الشاي الدافئ مع العسل.تغرغر بالماء المالح الدافئ (1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح لكل كوب من الماء).أقراص استحلاب.

 -قد تخفف أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية من الأعراض أيضًا، لكنها لن تساعد على التحسن بشكل أسرع.

ويمكن استخدام المضادات الحيوية والأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية في الحلق.

وغالبًا ما يكون الشعور العام بالحرقة في الجزء الخلفي من الحلق أول علامة تحذير على أنك مصاب بنزلة برد، أو إنفلونزا ولكن يمكن أن يكون أيضًا العرض الأول لظروف أكثر خطورة ، لذا يجب عليك متابعة كيفية تطورها.

علاج التهاب الحلق بطرق عديدة منها شوربة الدجاج
علاج التهاب الحلق

 

علاج التهاب الحلق وطرق الوقاية
 

هناك بعض الطرق لتجنّب الشعور بالحرقة والحكة في مؤخرة الحلق طرق الوقاية من التهاب الحلق هي:

-توقف عن التدخين، يجب على غير المدخنين تجنب التدخين السلبي.

-ابتعد عن الأشخاص المرضى.

-اغسل يديك كثيرًا.

-لا تشارك الطعام أو الشراب أو الأواني.

-أبعد يديك عن عينيك ووجهك.

علاج التهاب الحلق بطرق عديدة منها شوربة الدجاج 1
 التهاب الحلق 

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

-الحصول على الكثير من الراحة.

-اشرب الكثير من السوائل.

-يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يحصل كل شخص أكبر من 6 أشهر على لقاح الإنفلونزا كل عام أيضًا.

علاج التهاب الحلق
التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق

التهاب الحلق

علاج التهاب الزور

علاج التهاب الحلق بطرق طبيعية

التهابات الحلق

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