اليوم السابع
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طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ورطوبة بالإمارات

الجمعة، 12 يونيو 2020 08:30 ص
طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ورطوبة بالإمارات الطقس - أرشيفية
وكالات

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تشهد المملكة العربية السعودية سحبا رعدية وممطرة مصحوبة برياح، بينما يكون الطقس رطب فى الإمارات، فى حين يكون الطقس معتدل فى البحرين

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات( مكة المكرمة ،جازان، عسير ، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي و شمال المملكة تشمل منطقتي (الرياض والدمام ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

الإمارات

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد يوم غد الجمعة طقس رطب صباحا خاصة شمالا حار مغبر نهارا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون معتدلا بوجه عام ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح ستكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً و لكنها متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في البداية و تحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة.

 

طقس الخليج

الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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