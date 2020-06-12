اليوم السابع
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ضبط 4 قضايا أموال عامة بقيمة 50 ألف جنيه و4 الاف دولار

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:26 م
ضبط 4 قضايا أموال عامة بقيمة 50 ألف جنيه و4 الاف دولار أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا " إتجار فى النقد – إنتحال صفة – نصب وإحتيال على المواطنين – إحتيال مصرفى" مُتهم فيها (5) أشخاص .

وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (50 ألف جنيه مصرى – 4 آلاف دولار) تم ضبطها نقدياً ، وقرابة 7 مليون جنيه تم الإستيلاء عليها من المواطنين فى وقائع الإحتيال والنصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 

 


أموال عامة

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مباحث

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

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