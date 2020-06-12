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ضبط 20 طن أغذية فاسدة و31 ألف كمامة مغشوشة.. فيديو

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:53 م
ضبط 20 طن أغذية فاسدة و31 ألف كمامة مغشوشة.. فيديو حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشف فيديو نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية في ضبط 2 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وضبط 2 طن أرز ودقيق مجهول المصدر، و1200 عبوة زيت طعام، و8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 1.800 طن سكر لحجبها عن الأسواق، و6:200 طن أرز ومكرونة مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 6550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وضبط 31300 قطعة كمامة طبية لحجبها عن التداول، حيث جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمتابعة الأسواق وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.


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أغذية فاسدة

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كورونا

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