اليوم السابع
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ضبط 197 ألف مطبوع تجاري دون تفويض من أصجاب الحقوق الفكرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:19 م
ضبط 197 ألف مطبوع تجاري دون تفويض من أصجاب الحقوق الفكرية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون ، حيث تم ضبط (197500) مطبوع تجارى بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية والفكرية بداخل (مطبعة بنطاق دائرة قسم شرطة "عين شمس بالقاهرة") .

 

وتمكنت الجهود من ضبط (صاحب مقهى بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامه بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص، وضبط (2 محل ألعاب "سايبر" بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيام القائمين عليها بإدارتهما بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

 

 


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