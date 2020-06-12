كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث تم ضبط (14659) طن أعلاف حيوانية وخاماتها "مغشوشة ومقلدة"، غير مسجلة بوزارة الزراعة بدون بيانات بداخل (5) مصانع "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى (البحيرة – الشرقية).

وأثمرت الجهود فى مجال حماية البيئة عن ضبط (19) سيارة مخالفة بنطاق محافظة "القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، وضبط (3) قضايا بنطاق المنطقة المركزية لإلقاء المخلفات بالطريق العام.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (65) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (4) قضايا بنطاق المنطقة المركزية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائي وتأمين تنفيذ (27) حالة تعدى مختلفة بنطاق المنطقة المركزية للمخالفة لقانون حماية نهر النيل، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط (12) قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.