ضبط معمل تحاليل غير مرخص وأدوية فاسدة داخل عيادة طبيب بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع مديرية الصحة وإدارة البيئة، حملة مفاجئة على الصيدليات ومعامل التحاليل لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل تحاليل غير مرخص بمدينة إدكو يعمل داخل عيادة طبيب بشرى.

وبتفتيش المعمل تبين وجود كمية من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وأخري عينات مجانية ومستلزمات معملية منتهية الصلاحية ومحظور تواجدهم والتعامل فيهم .

وتم تشميع المعمل بالشمع الأحمر والتحفظ علي الأدوية والمستلزمات المعملية، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.