اليوم السابع
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ضبط عددا من تجار المخدرات في حملات أمنية بالجيزة

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:48 ص
ضبط عددا من تجار المخدرات في حملات أمنية بالجيزة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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في ضربات أمنية حاسمة لمتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة، نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط عدداً من مهربي المخدرات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والإتجار وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

 أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى (بمديرية أمن الجيزة) عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات عن ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوراق) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,920 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول ).

وتمكنت الجهود من ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من دائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جرام – 45 كيس لمخدر الآيس وزنت 150 جرام، مبلغ مالى).

ونجحت الجهود في ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة شرطة ثان أكتوبر) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (طبنجة معدلة عيار 9مم – 200 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام - مبلغ مالى – ميزن حساس)، فضلاً عن ضبط أحد الأشخاص (مقيم مركز شرطة أوسيم) لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة زراعية كائنة بدائرة المركز وبحوزته (239 لفافة تحوى لمخدر الشادو وزنت جميعها 200 جرام – فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار) .

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


مخدرات

تهريب المخدرات

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