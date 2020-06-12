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الجمعة، 12 يونيو 2020 05:35 م
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ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين بالمنيا

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:32 م
ضبط سائق بحوزته 64 تذكرة هيروين بالمنيا حبس - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، من ضبط سائق لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 64 تذكرة من مادة الهيروين.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بأن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، أكدت قيام "م . م .ب"، 30 عاما، سائق، مقيم بدائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب محمد زيدان معاونًا والنقيب أحمد عبد العظيم سليمان معاونًا من ضبطه، وعُثر بحوزته على 64 تذكرة من مادة الهيروين تزن 60 جراما، ومبلغ مالى وعدد 2 تليفون محمول  للتواصل مع العملاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب فى الحشائش بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.


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اخبار المنبا

مواد مخدرة

مديرية الامن

مباحث المنيا

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