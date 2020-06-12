صور.. محافظ كفر الشيخ ووكيل التعليم يشيدان بإبداعات المدارس فى عصر كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بناء على تعليمات اللواء المحافظ جمال نور الدين، المبادرات التى أطلقتها المديرية بتوجيهات المحافظ، لاستغلال المدارس الاستغلال الأمثل فى عصر كورونا، منها إنتاج محاصيل جديدة، وتزيين الشوارع بأيدى طلاب التعليم الفنى، وصناعة الألعاب المتعددة لوضعها بالحدائق، وأعمال التشجير والصيانة، وصناعة واقى الوجه للأطباء.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بما تقوم به المدارس من تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة لاستغلال فترة تعطل الدراسة، فيما يعود على المدرسة والمجتمع بالفائدة، وأنه وجه باستغلال التعليم الفنى الاستغلال الأمثل .

كما أشادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالعاملين بالمديرية والمدارس، لمواجهة كورونا بطرق مبتكرة ،واستغلال فترة تعطيل المدارس، بما يخدم المجتمع، مؤكدة لم نقتصر علىالتعقيم والتطهير، بل سلكنا مسلكاً جيداً سواء ابتكارات علمية، أو القيام بمشروعات انتاجية إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية ،للمواطنين من خلال تجهيز مدارس كفر الشيخ ،لتسليم المعاشات أو تسليم الشرائح للطلاب حفاظا على صحة المواطنين، أو استلام الأبحاث من الطلاب ومراعاة التباعد وارتداء الكمامات فى كل المراحل التعليمية، وآخرها المدارس الفنية.

وقالت وكيل الوزارة ،تعددت الأنشطة داخل المدارس بأيدى المعلمين فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية منها انتاج مدرسة على عبد الشكور للتعليم الأساسى ،فترة تعليق الدراسة ،بإناج ماشروم "عيش الغراب" بسواعد مدير المدرسة، وتشجير المدرسة وزراعة الخضروات المتعددة، وتوجيه تلك المنتجات الزراعية للطلاب المنتمين لأسر فقيرة بطرق احترازية.

وأضافت كشك، أن ذلك بالإضافة لصيانة مدرسة أبو عقادة التابعة لإدارة مطوبس التعليمية ،بأيدى المعلمين وزيادة المساحة الخضراء بالمدرسة بإنشاء حدائق ،وملاعب متعددة للأطفال ،وتوزيع الشنط الغذائية ومساعدات مالية .

وأضافت كشك، بالإضافة لإقامة خلية نحل لإنتاج عسل النحل بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية للبنين، فترة تعليق الدراسة، وتصنيع واقى الوجه فى (الفاب لاب) بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتم سليم 50 واقياً للوجه لأطباء مستشفى الحميات والصدر، خلال مبادرة أطلقتها المديرية والمدرسة .







