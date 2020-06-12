صور.. غلق وتشميع 16 محلا بدون ترخيص في حى جمرك الإسكندرية

شن حى جمرك الإسكندرية، حملة مكبرة لغلق المحلات الغير مرخصة، وذلك بناءً على تعليمات محمود شحاتة بريك، رئيس حي الجمرك بتنفيذ قرارات غلق وتشميع كافة المحال المخالفة والغير مرخصة والمتواجدة بالعقارات الصادر لها قرارات إزالة وتراخيص هدم بنطاق الحى. .
وأشار حى الجمرك فى بيان صادر اليوم ، أن إدارة رخص المحلات بالحى ، قد شنت حملة مكبرة بمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة اللبان بقيادة نائب المأمور وبتواجد ضابط المباحث و العضو القانوني بالحي ،وتم تنفيذ قرار الغلق والتشميع لعدد 16 محل بثلاث عقارات أرقام 44، 46 ،48 ،شارع الباب الأخضر وذلك لصدور قرارات وتراخيص هدم وأمر إخلاء إداري لهذه العقارات وماتمثله من خطورة داهمة على المارة والسكان .
وكان للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد خلال أول اجتماعاته بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم.
غلق و تشميع المحلات (1)
غلق و تشميع المحلات (2)
غلق و تشميع المحلات (3)
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