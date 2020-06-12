اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 02:37 م
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صور.. غلق وتشميع 16 محلا بدون ترخيص في حى جمرك الإسكندرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:12 م
صور.. غلق وتشميع 16 محلا بدون ترخيص في حى جمرك الإسكندرية غلق المحلات الغير مرخصة
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى جمرك الإسكندرية، حملة مكبرة لغلق المحلات الغير مرخصة، وذلك بناءً على تعليمات محمود شحاتة بريك، رئيس حي الجمرك بتنفيذ قرارات غلق وتشميع كافة المحال المخالفة والغير مرخصة والمتواجدة بالعقارات الصادر لها قرارات إزالة وتراخيص هدم بنطاق الحى. .

وأشار حى الجمرك فى بيان صادر اليوم ، أن إدارة رخص المحلات بالحى ، قد شنت حملة مكبرة بمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة اللبان بقيادة نائب المأمور وبتواجد ضابط المباحث و العضو القانوني بالحي ،وتم تنفيذ قرار الغلق والتشميع لعدد 16 محل بثلاث عقارات أرقام 44، 46 ،48 ،شارع الباب الأخضر وذلك لصدور قرارات وتراخيص هدم وأمر إخلاء إداري لهذه العقارات وماتمثله من خطورة داهمة على المارة والسكان .

وكان للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد خلال أول اجتماعاته بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير  في ذلك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم. 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج  وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي. 
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لأوضاع الأسواق العشوائية المتواجدة في نطاق كل حي، بما لا يخالف القانون ولا يضر بالمظهر الجمالي العام ويصب في صالح المواطن والبائعين. 
 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية بالشوارع والميادين، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار المقبل.
 
كما كلفهم بالمتابعة اللحظية لأعمال تطوير المناطق العشوائية التي تم الإعلان عن تطويرها والمتواجدة في احيائهم وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق. 
 

 

غلق و تشميع المحلات (1)
غلق و تشميع المحلات (1)

 

غلق و تشميع المحلات (2)
غلق و تشميع المحلات (2)

 

غلق و تشميع المحلات (3)
غلق و تشميع المحلات (3)

 


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